Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2020
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15:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Станцию глубокой биологической очистки построят в Корсакове

В Корсакове в 2021 завершат строительство станции глубокой биологической очистки сточных вод «Биоресурс» мощностью 10 тыс. м3/сут. (БР-10000) производства АО «ИК «НИИ КВОВ» (Москва).

Как сообщает watermagazine.ru, работа станции глубокой биологической очистки «Биоресурс» основана на процессах полной биологической очистки сточных вод в анаэробно-аэробных условиях.

Строительство в Корсакове станции глубокой биологической очистки сточных вод, начавшееся в 2019 году - первый этап масштабной реконструкции городской системы водоотведения. На данном этапе предусмотрено также строительство канализационной насосной стации и станции очистки ливневых стоков. На втором этапе запланирована реконструкция городской канализационной сети.

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