Участок Компроспекта капитально отремонтируют в Южно-Сахалинске

В среду, 29 апреля, с 7.00 в Южно-Сахалинске стартуют работы по капитальному ремонту участка Коммунистического проспекта от ул. Вокзальной до ул. Ленина.

Как сообщают в администрации областного центра, на время ремонта движение автотранспорта на этом отрезке будет полностью закрыто.

Проезд по перекресткам с ул. Ленина и ул. Вокзальной, а также по привокзальной площади будет свободен. Объезд ремонтируемого участка возможен с севера: с ул. Сахалинской по Вокзальной, с юга: с ул. Ленина по А. Буюклы.

На этом участке предстоит произвести замену и обустройство коммуникаций связи, водопровода, ливневой канализации, а также выполнить благоустройство тротуаров и проезжей части, установку уличного освещения, озеленение.

В связи с перекрытием дорожного движения с 29 апреля по 1 июля будет временно изменена схема движения маршрутов, конечной остановкой которых является привокзальная площадь.

Маршруты № 6, 8, 117, 122, 177 будут заезжать на привокзальную площадь через ул. Институтскую, а выезжать согласно своим направлениям через ул. Карла Маркса. Маршруты № 22, 104, 252 будут заезжать на привокзальную площадь с ул. Сахалинской через ул. Вокзальную и выезжать также через ул. Карла Маркса.

Маршрут №19, который заезжает на привокзальную площадь, будет проезжать Компрспект мимо - по ул. Ленина и двигаться по старой схеме.