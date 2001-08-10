Тихоокеанское
информационное агентство
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15:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок Компроспекта капитально отремонтируют в Южно-Сахалинске

Участок Компроспекта капитально отремонтируют в Южно-Сахалинске
В среду, 29 апреля, с 7.00 в Южно-Сахалинске стартуют работы по капитальному ремонту участка Коммунистического проспекта от ул. Вокзальной до ул. Ленина. 
 
Как сообщают в администрации областного центра, на время ремонта  движение автотранспорта на этом отрезке будет полностью закрыто. 
 
Проезд по перекресткам с ул. Ленина и ул. Вокзальной, а также по привокзальной площади будет свободен. Объезд ремонтируемого участка возможен с севера: с ул. Сахалинской по Вокзальной, с юга: с ул. Ленина по А. Буюклы.
 
На этом участке предстоит произвести замену и обустройство коммуникаций связи, водопровода, ливневой канализации, а также выполнить благоустройство тротуаров и проезжей части, установку уличного освещения, озеленение.
 
В связи с перекрытием дорожного движения  с 29 апреля по 1 июля будет временно изменена схема движения маршрутов, конечной остановкой которых является привокзальная площадь.
 
Маршруты № 6, 8, 117, 122, 177  будут заезжать на привокзальную площадь через ул. Институтскую, а выезжать согласно своим направлениям через ул. Карла Маркса.  Маршруты № 22, 104, 252   будут заезжать на привокзальную площадь с ул. Сахалинской через ул. Вокзальную и выезжать также через ул. Карла Маркса. 
 
Маршрут №19, который заезжает на привокзальную площадь, будет проезжать Компрспект мимо - по ул. Ленина и двигаться по старой схеме.

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