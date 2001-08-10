Пункт сдачи анализов на коронавирус для всех желающих открылся в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на базе консультативно-диагностического центра открылся пункт забора анализов на коронавирус. Проверится здесь может любой желающий. В среднем медики могут взять до 200 проб в день, рассказывает astv.ru.

Запись на прием идет по номеру горячей линии 1-300 и в самом пункте с 8 до 9 утра. Начиная с 9:00, чтобы сдать тест, достаточно обратится за стойку администратора.

Сейчас на наличие вируса проверяют представителей самых "контактных" профессий.

Олег Саяпин, главный врач КДЦ: "Также у нас работают выездные бригады. С теми людьми, которые находятся в зоне риска. Водители автобусов, кондукторы. Это те сотрудники, которые обслуживают обсерваторы. Ну и плюс, также мы берём медицинских работников, потому что здесь обследование нужно проводить один раз в неделю".