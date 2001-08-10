Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2020
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Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Сахалинской области
16:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пересидеть майские праздники дома попросили россиян

Россияне должны пересидеть майские праздники дома, чтобы не допустить взрывного распространения коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет "Интерфакс"
 
"Мы должны эти праздничные дни оставаться дома", - сказала она в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". 
 
Попова сказала, что России пока удается избегать взрывного развития заболеваемости коронавирусом.  "Мы не видим никакого пика. Пик - это взрыв. Взрыва у нас нет", - сказала она.
 
Но риск взрывного распространения, по ее словам, еще сохраняется, поэтому в майские праздники россиянам и нужно самоизолироваться. "Это - самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли", - сказала Попова.
 
Она подчеркнула, что режим самоизоляции в России позволил резко снизить темпы заражения коронавирусом. Попова напомнила, что "если мы начинали с темпов прироста почти в 30% в сутки, то сегодня мы - меньше 10%".

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