В Невельске организовали обсерватор
С 26 апреля в городе Невельске организован обсерватор для пассажиров, прибывающих с внутренних рейсов. В изоляции граждане России пробудут 14 дней. Все это время им будет запрещено покидать номера. Они еще в аэропорту ознакомлены и подписали правила поведения в обсерваторе, сообщили в администрации Невельска. Также все пассажиры прошли обязательное тестирование, имеют отрицательный результат на наличие коронавирусной инфекции, те есть являются здоровыми. Ежедневно помещение будут дезинфицировать, круглосуточно будут дежурить сотрудники полиции и войск Национальной гвардии России по Сахалинской области, чтобы у постояльцев не было соблазна покинуть обсерватор. Медицинские работники Невельской ЦРБ также будут проживать в обсерваторе на весь период изоляции и осуществлять контроль за состоянием здоровья проживающих.
Сегодня на Сахалине обсерваторы размещены в нескольких районах области, ситуация с прохождением коронавирусной инфекции находится под контролем органов власти. Администрация Невельского городского округа просит жителей района доверять только официальным источникам информации, а также предупреждает, что за распространение «фейковых» новостей предусмотрена ответственность.
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