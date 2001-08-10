В Невельском районе с утра 28 апреля ввели противопожарный режим
В связи с повышением на территории муниципального образования «Невельский городской округ» пожарной опасности, обусловленной сходом снежного покрова, наличием сухой растительности, установлением сухой ветреной погоды, в целях защиты населения и территории муниципального образования от пожаров с девяти утра 28 апреля в районе ввели противопожарный режим, сообщили в администрации Невельска.
На период его действия гражданам запрещено - производство огневых и других пожароопасных работ; разведение костров, сжигание отходов и мусора; выжигание сухой растительности; посещение лесных массивов. На период действия особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Невельский городской округ» руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности, руководителям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, владельцам фермерских и личных подсобных хозяйств, собственникам индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки необходимо: создать запасы воды и песка на подведомственной территории; принять безотлагательные меры по очистке территорий от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, и сухой травы; приостановить проведение пожароопасных работ, сжигание бытовых отходов и мусора, разведение костров на дворовых и прилегающих территориях.
При обнаружении признаков возгорания информацию немедленно доводить до оперативного дежурного ЕДДС по телефону (42436) 6-09-39, в Невельский пожарный отряд лесопожарной станции (42436) 6-57-02, Невельского лесничества (42436) 6-52-02.
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