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10:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Движение на перекрестке Горького-Пуркаева в Южно-Сахалинске постараются открыть раньше срока
Привлечение большого числа спецтехники стало одной из причин полного закрытия для движения транспорта перекрестка улиц Горького-Пуркаева в Южно-Сахалинске. 24 апреля там стартовали работы по реконструкции канализационного коллектора, со сроком исполнения - 12 мая.
Как сообщают в пресс-службе мэрии областного центра, подъезд ко всем жилым домам, расположенным вдоль ул. Пуркаева и ул. Горького, обеспечен в полном объеме. Временно был открыт проезд ко дворцу спорта «Кристалл» со стороны ул. Есенина. Объезд данного участка для транспорта осуществляется по улицам Есенина и Емельянова.
Администрация Южно-Сахалинска просит жителей областного центра с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать свой путь при движении по данному участку. Рабочий день сотрудников подрядной организации увеличили, при необходимости будет организована круглосуточная работа. Это сделано для того, чтобы как можно быстрее завершить ремонтные работы и открыть проезд для транспорта.
Работы по реконструкции коллектора ливневой канализации в рамках муниципального контракта продолжатся до конца июня 2020 года. Ремонт затрагивает 850-метровый участок дороги: от дворца спорта «Кристалл» до многоквартирного жилого дома №47 по ул. Пуркаева. По окончании ремонта подрядная организация восстановит нарушенное благоустройство асфальтобетонного полотна.
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Новости общества Сахалина и Курил
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