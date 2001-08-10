Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2020
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд к ТЦ «Аллея» со стороны улицы Ленина закроют

Проезд к ТЦ «Аллея» со стороны улицы Ленина закроют
Сквозной проезд по строящемуся участку ул. Фархутдинова со стороны ул. Ленина в Южно-Сахалинске закрывают для движения транспорта с 28 апреля до конца июня.
 
Ограничения коснутся 140-метрового участка дороги и связаны с возобновлением работ по устройству круговой развязки.
 
Как сообщают в администрации областного центра, заезд к ТЦ «Аллея» будет осуществляться со стороны пр. Мира, а к «Тойота-цетру» - со стороны ул. Ленина.

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