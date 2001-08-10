Сахалинцам помогут наладить рацион питания
Горячую линию по вопросам оптимизации питания открыли в центре питания и биотехнологии. Его задача – помочь россиянам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей.
На вопросы граждан ответят ведущие специалисты центра: доктора и кандидаты медицинских наук, высококвалифицированные врачи-диетологи. Они расскажут о принципах оптимального питания и рекомендуемом наборе продуктов, который входит в среднесуточный рацион питания детей и взрослых, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, подбирать правильное питание в такой ситуации необходимо как здоровым людям, так и имеющим алиментарно-зависимые заболевания. Эксперты учитывают химический состав и энергетическую ценность рациона, поясняют, как правильно составить режим питания и составляют рекомендации по физической активности. При обращении в контакт-центр также можно будет уточнить способы приготовления блюд и оптимизации рациона питания введением биологически активных добавок к пище и др.
Консультация со специалистом осуществляется бесплатно, оплата за междугородний звонок будет взиматься оператором связи в соответствии с установленным тарифом. Горячая линия работает ежедневно без выходных дней с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Телефон: 8 (495) 150-95-41.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 15:02 23 Апреля Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине
- 16:02 22 Апреля На ТЭЦ Холмска в 2020 году капитально отремонтируют паровой котел
- 16:32 22 Апреля Молодой сахалинец перевел со счета пенсионера больше 100 тысяч рублей
09:34 22 Апреля Волонтерские центры передают больницам по всей стране автомобили в помощь медикам
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
16:42 3 Апреля Нарушителей карантинного режима на Сахалине выявляют с помощью камер
17:12 2 Апреля В ближайшие дни на Сахалин доставят миллион медицинских масок
Выбор редакции
- 15:02 23 Апреля Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине
- 15:32 21 Апреля Переболевшая коронавирусом сахалинка дала интервью
- 11:32 16 Апреля На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19
- 11:32 14 Апреля Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?