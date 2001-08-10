Российские медики, борющиеся с коронавирусом, получат продуктовые наборы
Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак рассказал об этом во время онлайн-совещания с регионами, посвященного вопросам обеспечения медиков продуктами в условиях пандемии коронавируса.
«Врачи работают на передовой борьбы с коронавирусом. Резко возросла нагрузка, многие из них работают без выходных, сутками, буквально на износ. И каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью ради спасения других», - сказал Турчак.
Участники встречи отметили, что из-за перегруженного графика врачам некогда поесть, они работают сверхурочно. В таком случае предоставление продуктовых наборов — объективная необходимость.
«Врачи зачастую не имеют возможности выйти куда-то, живут и ночуют на работе. Среди всего прочего у медиков есть запрос на обеспечение продуктами к чаю, чтобы они могли перекусить в недолгие моменты отдыха», - отметил секретарь Генсовета партии.
Турчак сообщил, что «Единая Россия» договорилась с одной из крупнейших розничных сетей России «Магнит» о предоставлении продуктовых наборов медикам. Их предоставят в рамках проекта «Единой России» #СпасибоВрачам.
«В рамках программы партия и «Магнит» будут формировать и доставлять наборы к чаю в больницы и поликлиники, где лечат больных с коронавирусом. В общей сложности ими обеспечат 360 тысяч врачей и медицинских работников по всей стране. Те, кто сейчас находится на переднем крае борьбы с этим опасным заболеванием», - резюмировал Турчак.
- Мы в ближайшее время передадим 1500 продуктовых наборов для врачей и медицинского персонала временных инфекционных госпиталей, которые занимаются лечением сахалинцев. Для них же мы подготовили чайные наборы, это наш вклад в поддержку островных медиков, которые сегодня на передовой борьбы с инфекцией, - сообщила региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Ольга Викулова.
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