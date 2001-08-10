Ледовую арену в Макарове планируют открыть будущей зимой

Крытая ледовая арена в Макарове сможет принять финал областного турнира спортивных дворовых команд «Золотая шайба» уже в феврале 2021 года. Такое обещание дали районные власти и нынешний подрядчик – компания «Армсахстрой». Площадку посетили секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин и руководитель Региональной общественной приемной Партии Наталья Захарчук. В рамках партийного проекта «Детский спорт» они проверили ход строительства комплекса.

История возведения арены тянется с 2015 года, тогда планировалось, что это будет только воздухоопорное сооружение. Однако в ходе строительных работ возник конфликт между местной администрацией и подрядной организацией. Итогом конфликта стала приостановка строительства и смена подрядчика. Как пояснил Андрей Хапочкин, в ходе обсуждения ситуации было предложено не только заменить строительную компанию, но и сделать здание капитальным, а также дополнить проект еще одним спортивным корпусом. В 2019 году на площадку зашел «Армсахстрой». Сегодня здесь активно идет возведение металлокаркаса здания.

- Помимо крытой ледовой арены, новый проект комплекса включает в себя еще один корпус – здесь обустроят залы для занятий боксом, хореографией и фитнесом, тренерские комнаты, - рассказал Андрей Хапочкин. – Сейчас строители возводят каркас здания, летом проведут фасадные работы по обшивке здания, а осенью начнут внутреннюю отделку.

Кроме того, осенью строители приступят к монтажу ледового холодильного оборудования.

По заверению главы района Андрея Красковского и строителей, все основные работы планируется завершить в декабре этого года, чтобы очередной областной финал традиционного турнира дворовых команд «Спорт против подворотни - Золотая Шайба» провести на настоящем искусственном льду уже в феврале 2021 года.

Новое сооружение станет первой подобной спортивной площадкой в Макаровском районе. Пропускная способность ледовой арены составит 50 посетителей в смену, а всего комплекса в целом – 200 человек в день, сообщили в Партии.