За праздничные дни мая выплату пенсий на почтовых отделениях произведут заранее

Региональные отделения Пенсионного фонда и Почты России определили график выплаты пенсий за праздничные дни мая. Нерабочими днями будут 1 и 9 мая. Выплата пенсий за День Победы будет произведена заранее.

Доставка пенсий в Амурской области через отделения Почты России традиционно производится с 3 по 20 число. Пенсионерам, чья дата доставки приходится на выходной или праздничный день, средства выплачивают заранее.

В мае производить выплаты отделения почтовой связи начнут уже со 2 числа. В этот день во многих почтовых отделениях средства можно будет получить за 3, 4 и 5 мая.

9 мая – выходной. Пенсионерам, чья дата доставки приходится на этот день, выплаты произведут заранее – 6, 7 и 8 мая. При этом, 8 мая почтовые отделения работают по установленному режиму работы с сокращением рабочего дня на 1 час.

Точную дату выплаты, а также день, когда средства принесут на дом, пенсионеры смогут уточнить в своем почтовом отделении.

Для пенсионеров, получающих пенсии через кредитные учреждения, выплаты произведут 8, 15 и 21 мая.