Сахалинским автомобилистам напоминают об участках ремонта дорог в областном центре
Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работы по ямочному ремонту для поддержания нормативных параметров проезжих частей.
Сегодня, 28 апреля, бригады завода стройматериалов имени Федотова будут сплошными картами асфальтировать улицу Украинскую на участке от проспекта Мира до моста через реку Красносельскую. Также запланировано фрезерование для последующего асфальтирования проблемных участков улицы Дружбы в Луговом.
Отдельные бригады будут наносить дорожную разметку на следующих участках:
- ул. Ленина (от Коммунистического пр. до района Пенсионного фонда);
- пр. Победы (от ул. Ленина до ул. Железнодорожной);
- ул. Невельская и ул. Курильская (в районе школы № 5);
- ул. Горького (от ул. Есенина до Коммунистического пр.);
- ул. Ленина (от ул. Сахалинской до площади Ленина).
На заключительном этапе работы по нанесению дорожной разметки проведут по проспекту Мира в районе дома № 5 и на отрезке от улицы Фархутдинова до ТРК "Сити Молл". Мэрия города обращает внимание на то, что движение автотранспорта на указанных участках сохранено, пропускная способность будет снижена.
С 9.00 28 апреля и до конца июня для движения транспорта перекрыт сквозной проезд по строящемуся участку улицы Фархутдинова со стороны Ленина. До 12 мая проезд закрыт по перекрестку улиц Горького — Пуркаева, где 24 апреля стартовали работы по реконструкции канализационного коллектора. Подъезд ко всем жилым домам, расположенным вдоль улиц Пуркаева и Горького, обеспечен в полном объеме. Временно открыт проезд ко дворцу спорта "Кристалл" со стороны улицы Есенина. Объехать этой участок можно по улицам Есенина и Емельянова.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к работам на проезжих частях и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.
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