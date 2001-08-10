Волонтеры доставили продуктовые наборы нуждающимся жителям Анивского района
Анивское местное отделение Партии поддержало благотворительную акцию помощи жителям городского округа, соблюдающим режим самоизоляции. Депутаты фракции «Единая Россия» в Собрании городского округа и члены местного политсовета Партии на личные средства сформировали продуктовые наборы, в которые вошли тринадцать наименований. Это мука пшеничная, рис, макаронные изделия, тушёнка, рыбные консервы (сайра), паштет, зелёный горошек, сахар, растительное масло, икра кабачковая, огурцы консервированные, чай и пряники.
- Эту бесплатную помощь от неравнодушных партийцев получили самые незащищенные группы населения, которые находятся сейчас на самоизоляции - одинокие пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями. Сегодня наборы доставлены адресатам в Таранай, Огоньки, Петропавловское лично депутатами и членами политсовета с соблюдением всех необходимых санитарных требований, - сообщила исполнительный секретарь Анивского местного отделения Партии Ольга Сусоева.
Секретарь Анивского местного отделения Партии Андраник Авенян подчеркнул, что партийцы своим участием в акции помощи стараются поддержать всех тех, кто в этом особенно нуждается в это непростое время.
- Очень приятно было слышать, как люди с улыбкой на лице говорили слова благодарности за оказываемую поддержку, очень актуальную в условиях самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, - отметил он.
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