Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2020
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Волонтеры доставили продуктовые наборы нуждающимся жителям Анивского района

Волонтеры доставили продуктовые наборы нуждающимся жителям Анивского района

Анивское местное отделение Партии поддержало благотворительную акцию помощи жителям городского округа, соблюдающим режим самоизоляции. Депутаты фракции «Единая Россия» в Собрании городского округа и члены местного политсовета Партии на личные средства сформировали продуктовые наборы, в которые вошли тринадцать наименований. Это мука пшеничная, рис, макаронные изделия, тушёнка, рыбные консервы (сайра), паштет, зелёный горошек, сахар, растительное масло, икра кабачковая, огурцы консервированные, чай и пряники.

- Эту бесплатную помощь от неравнодушных партийцев получили самые незащищенные группы населения, которые находятся сейчас на самоизоляции - одинокие пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями. Сегодня наборы доставлены адресатам в Таранай, Огоньки, Петропавловское лично депутатами и членами политсовета с соблюдением всех необходимых санитарных требований, - сообщила исполнительный секретарь Анивского местного отделения Партии Ольга Сусоева.

Секретарь Анивского местного отделения Партии Андраник Авенян подчеркнул, что партийцы своим участием в акции помощи стараются поддержать всех тех, кто в этом особенно нуждается в это непростое время.

- Очень приятно было слышать, как люди с улыбкой на лице говорили слова благодарности за оказываемую поддержку, очень актуальную в условиях самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, - отметил он.

 

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