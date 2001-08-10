Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2020
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пригородные маршруты в Южно-Сахалинске перешли на летнее расписание

Пригородные маршруты перешли на летнее расписание в Южно-Сахалинске. Об этом сообщают в администрации города.
 
В мэрии также напоминают, что период работы ряда пригородных автобусов по летнему расписанию начинается перед майскими праздниками, а переход на зимнее время - после ноябрьских.
 
На летний режим работы перешли следующие пригородные маршруты: № 104 "Автовокзал - село Дальнее", № 105 "Земляничные холмы - село Дальнее - село Елочки - Дачи", № 122 "Автовокзал — Весточка".
 
Кроме того, вышли на линию автобусные маршруты, которые действуют только в летний период: № 177 "Автовокзал — к-р Известковый" и № 106 "Автовокзал- ст. Новодеревенская".

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