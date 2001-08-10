Читателям Сахалинской областной библиотеки открыт доступ к электронной базе данных «EastView»

Сахалинская областная универсальная научная библиотека сообщает читателям о возможности бесплатного доступа к электронной базе данных «EastView».

Пользователи, находясь дома, могут бесплатно прочитать журналы по техническим, общественным и гуманитарным наукам, информационным технологиям, военному делу, лингвистике, экономике и менеджменту, педагогике, медицине, а также центральные газеты России.

Доступ на сайте «EastView» открыт по единому логину: SakhalinOUNB и паролю: SakhalinOUNB до 01 июня 2020 года.