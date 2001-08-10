Пластиковые светоотражающие

"Безопасные зебры" пластиковой краской рисуют сегодня дорожные службы в Южно-Сахалинске, пишет astv.ru . Пешеходный переход желто-белой окраски должен появиться возле всех образовательных учреждений областного центра до октября. Технология для острова новая. Теперь это не просто краска, исчезающая с дороги спустя полгода.

"На данном этапе работ по нанесению дорожной разметки мы используем двухкомпонентный материал - холодный пластик. Он отличается хорошей привязкой к асфальтобетонному покрытию и износостойкостью. Рассчитываем, что его износостойкость будет два года", - рассказал дорожный мастер завода стройматериалов им. Федотова Александр Косолапов.

И жидкий пластик, и отвердитель, куда он добавляется, отечественного производства. После нанесения на асфальт его для большей заметности в тёмное время обсыпают стеклянными гранулами. Затвердевает такой раствор за 20 минут. На один пешеходный переход в среднем расходуется до 250 килограммов смеси. По такой же технологии, но уже синего цвета в Южно-Сахалинске раскрасят велосипедные дорожки.