Участки двух улиц перекроют в Южно-Сахалинске

Работы по прокладке газопровода начнутся в Южно-Сахалинске завтра, 29 апреля, в 9:00. Мероприятия пройдут на участке улицы Комсомольской от перекрестка с Пионерской до пересечения с Тельмана, а также на участке улицы Родниковой от Тельмана до перекрестка с Горной.

"Чтобы минимизировать неудобства для жителей, бригады будут продвигаться небольшим участками. Таким образом, подъезд к жилым домам будет возможен либо с севера, либо с юга. Кроме того, строители не будут на время работ полностью закрывать небольшие перекрестки, которые есть, например, на этом участке улицы Родниковой", - сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Работы продлятся включительно до 31 мая. После завершения восстановят благоустройство грунтовых дорог.