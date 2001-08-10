Тихоокеанское
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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Участки двух улиц перекроют в Южно-Сахалинске

Участки двух улиц перекроют в Южно-Сахалинске
Работы по прокладке газопровода начнутся в Южно-Сахалинске завтра, 29 апреля, в 9:00. Мероприятия пройдут на участке улицы Комсомольской от перекрестка с Пионерской до пересечения с Тельмана, а также на участке улицы Родниковой от Тельмана до перекрестка с Горной.
 
"Чтобы минимизировать неудобства для жителей, бригады будут продвигаться небольшим участками. Таким образом, подъезд к жилым домам будет возможен либо с севера, либо с юга. Кроме того, строители не будут на время работ полностью закрывать небольшие перекрестки, которые есть, например, на этом участке улицы Родниковой", - сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.
 
Работы продлятся включительно до 31 мая. После завершения восстановят благоустройство грунтовых дорог.
 

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