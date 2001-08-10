Памятники ко Дню Победы реконструируют на Курилах

На Кунашире и Шикотане всего в период с 1970 по настоящее время было установлено 9 памятников. Это памятники и памятные знаки, связанные с историей государства Российского. Четыре памятника на двух островах посвящены Великой Отечественной войне. В настоящее время проводится их реконструкция и ремонт. Объекты будут готовы к Дню Победы, сообщили в администрации Южно-Курильска.

В нижней части поселка у бывшего кинотеатра «Чайка» в 1970 году был установлен памятник Владимиру Ленину – основателю советского государства. На этом месте проходили все массовые мероприятия жителей пгт Южно-Курильска.

По предложению бойцов 113-ой отдельной стрелковой бригады, принимавшей участие в освобождении южного Сахалина и Северных Курильских островов Парамушир и Шумшу в августе 1945 года, памятник Ильичу был перенесен в верхнюю часть райцентра, где он стоит и по сей день. А на его месте был установлен памятник «Воину-освободителю», выполненный Сахалинским скульптором. Бойцы 113-ой стрелковой бригады, после войны регулярно посещавшие наши острова, рассказывали подробно, как 1 сентября 1945 года в 6 часов утра 15 минут местного времени они в составе сводного отряда прибыли с соседнего острова Итуруп в Южно-Курильскую бухту.

Это была рота из 147 десантников во главе с командиром батальона капитаном В. Овсянниковым, корабли 113-ой стрелковой бригады под командованием капитана 3 ранга Б. Виниченко (батальон автоматчиков и разведрота (216 человек), санитарная рота, рота ПТР 186 человек). Чуть позже, 3 сентября из порта Корсаков на Кунашир прибыл второй десантный отряд под командованием капитана 3 ранга П. Чичерина

На берег прибыли парламентеры и сообщили, что японский гарнизон численностью 1250 солдат и офицеров готов сложить оружие. В 10 часов утра была закончена высадка советских солдат и офицеров, был начат прием японских военнопленных, вооружения и техники. Встреча советских бойцов и японских парламентариев, по словам ветеранов, состоялась именно на этом месте, где в настоящее время установлен памятник «Воину-освободителю».

В с. Малокурильское на острове Шикотан по инициативе военнослужащих Шикотанской морской бригады, администрации села, в 2005 году был установлен памятник в честь 60-летия со дня освобождения Южных Курил от японских милитаристов». На специальном пьедестале установлен танк времен Великой Отечественной войны.

В с. Крабозаводское в настоящее время проводится капитальная реконструкция стеллы «Воинам-освободителям».

В Южно-Курильске в 1998 году рядом с православным храмом был установлен памятный знак «Слава героям», возле которого проводятся торжественные митинги в честь Дня Победы. Сейчас проводится реконструкция, установлены мраморные плиты, на которых выбиты имена всех участников Великой Отечественной войны, которые прибыли в наш район уже после войны молодыми солдатами, офицерами и осваивали советские Южные Курилы. Они воевали на различных фронтах Великой Отечественной, некоторые были участниками и Курильской десантной операции. Всего на Курилы прибыло после войны около 200 солдат и офицеров. Сегодня на островах проживают и работают их дети, внуки и правнуки. Мраморные доски с именами участников войны будут пополняться и далее по мере поступления и утверждения списков.