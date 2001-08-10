Путин дал россиянам ещё три выходных и назвал дату ослабления карантина
Три рабочих дня между майскими праздниками – 6, 7 и 8 – также будут для части россиян нерабочими с сохранением (за счет работодателей) заработной платы. Об этом заявил президент, сообщает ASTV.RU. Он выступил с очередным обращением, посвященным борьбе с коронавирусом.
По словам Владимира Путина, дни между Праздником весны и труда и Днём Победы и до этого многие использовали как дополнительные отгулы. В связи с пандемией COVID-19 выходными их решили объявить для всех. Таким образом, они продолжают серию «президентских» нерабочих дней, начатую в апреле.
Вместе с тем Путин назвал и дату ориентировочного начала снятия ограничений, вызванных вирусом. Выходные продлятся до 11 мая, а с 12 мая начнётся поэтапный выход из карантинных режимов – если позволит эпидемиологическая обстановка. Разработка для регионов России рекомендаций и критерией шагов по выходу поручена правительству и Роспотребнадзору в течение недели.
- Прошу начать подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни – по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, - добавил Владимир Путин.
Ещё одно поручение в правительство ушло по поводу поддержки пострадавшего от ограничений бизнеса. Президент заметил, что происходящее ощутимо ударило по индивидуальным предпринимателям, небольшим семейным компаниям, и заявил о начале работы над очередным пакетом неотложных мер поддержки экономики и граждан. Конкретные параметры этой поддержки пока неизвестны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:42 Сегодня Дмитрий Медведев призвал членов «Единой России» передать свой месячный заработок на оказание помощи гражданам и медикам
- 10:12 Сегодня Памятники ко Дню Победы реконструируют на Курилах
09:34 Сегодня Участки двух улиц перекроют в Южно-Сахалинске
11:32 Сегодня Путин дал россиянам ещё три выходных и назвал дату ослабления карантина
- 15:02 23 Апреля Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине
- 16:02 22 Апреля На ТЭЦ Холмска в 2020 году капитально отремонтируют паровой котел
- 16:32 22 Апреля Молодой сахалинец перевел со счета пенсионера больше 100 тысяч рублей
09:34 22 Апреля Волонтерские центры передают больницам по всей стране автомобили в помощь медикам
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
16:42 3 Апреля Нарушителей карантинного режима на Сахалине выявляют с помощью камер
17:12 2 Апреля В ближайшие дни на Сахалин доставят миллион медицинских масок
Выбор редакции
- 15:02 23 Апреля Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине
- 15:32 21 Апреля Переболевшая коронавирусом сахалинка дала интервью
- 11:32 16 Апреля На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19
- 11:32 14 Апреля Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?