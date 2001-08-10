Путин дал россиянам ещё три выходных и назвал дату ослабления карантина

Три рабочих дня между майскими праздниками – 6, 7 и 8 – также будут для части россиян нерабочими с сохранением (за счет работодателей) заработной платы. Об этом заявил президент, сообщает ASTV.RU. Он выступил с очередным обращением, посвященным борьбе с коронавирусом.

По словам Владимира Путина, дни между Праздником весны и труда и Днём Победы и до этого многие использовали как дополнительные отгулы. В связи с пандемией COVID-19 выходными их решили объявить для всех. Таким образом, они продолжают серию «президентских» нерабочих дней, начатую в апреле.

Вместе с тем Путин назвал и дату ориентировочного начала снятия ограничений, вызванных вирусом. Выходные продлятся до 11 мая, а с 12 мая начнётся поэтапный выход из карантинных режимов – если позволит эпидемиологическая обстановка. Разработка для регионов России рекомендаций и критерией шагов по выходу поручена правительству и Роспотребнадзору в течение недели.

- Прошу начать подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни – по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, - добавил Владимир Путин.

Ещё одно поручение в правительство ушло по поводу поддержки пострадавшего от ограничений бизнеса. Президент заметил, что происходящее ощутимо ударило по индивидуальным предпринимателям, небольшим семейным компаниям, и заявил о начале работы над очередным пакетом неотложных мер поддержки экономики и граждан. Конкретные параметры этой поддержки пока неизвестны.