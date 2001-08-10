Проект «Бои за родные острова» стартовал на Сахалине

Сахалинская областная библиотека и музейно-мемориальный комплекс «Победа» дали старт проекту «Бои за родные острова». Его разместили на сайте СахОУНБ.

"Этот проект – дань памяти всем тем, кто освобождал островную землю, погибшим и живым, солдатам и офицерам Красной армии, простым героям той далекой войны, которые своими ратными подвигами приближали окончание Второй мировой войны", - рассказывают организаторы.

Новый библиотечно-информационный ресурс аккумулирует информацию об освобождении Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов в 1945 году. В разделе «Основные события» посетителям предоставляется возможность узнать о боеготовности островов в годы Второй Мировой войны и подробностях Южно-Сахалинской освободительной и Курильской наступательной операциях. Раздел «История в лицах» посвящён солдатам и офицерам – Героям Советского Союза, воспоминаниям участников тех событий, а также комсомольцам-освободителям и героическим женщинам.

Перейти на сайт проекта «Бои за родные острова» можно по ссылке.