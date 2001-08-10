Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2020
Сегодня 18:00
74,57|80,77|20,07
За праздничные дни мая выплату пенсий на почтовых отделениях произведут заранее
13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В архиве администрации Южно-Сахалинска состоится горячая телефонная линия

Горячую линию по вопросам выдачи справок, выписок и копий документов электронном виде проведут в архиве администрации Южно-Сахалинска. Она пройдет завтра, 30 апреля.

Звонки от местных жителей будут принимать с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефону 300-829 (доб. 1, 6). 

Как напоминают в пресс-службе мэрии областного центра, прослушать методическую информацию о портале госуслуг, порядке регистрации личного кабинета, подтверждении личности в ЕСИА можно в автоматическом режиме круглосуточно по телефону 300-690. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?