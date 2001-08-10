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13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцев обяжут указывать контактные данные при покупке билетов на поезда
Жителей Сахалинской области обяжут указывать номер мобильного телефона или иной способ связи для информирования при оформлении билетов на поезда дальнего следования. Изменения вступят в силу с 3 мая.
- При покупке билетов через сайт без указания мобильного телефона или электронной почты проездной документ оформить будет невозможно. В кассе также не продадут билет без указания этих данных. Пассажиру, у которого нет мобильного телефона или электронной почты, следует при оформлении билета указать контакты родственников, которые смогут оперативно передать ему информацию об изменении в расписании, - сообщили в пассажирской компании "Сахалин".
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