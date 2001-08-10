Улицы Южно-Сахалинска дезинфицируют по ночам

Для удобства населения мойку южно-сахалинских улиц теперь проводят только с 22.00 до 03.00 ночи.

Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, к началу рабочего дня улицы успевают высохнуть, а отсутствие тихоходных поливальных машин больше облегчает утренний трафик. Днем полив производится только на грунтовых дорогах для борьбы с пылью.

Как рассказал директор завода строительных материалов им. Федотова Алексей Римша, в результате мойки грязь с середины проезжей части попадает к прилотковой зоне. Отсюда ее собирают дорожные пылесосы, которые по-прежнему задействованы в круглосуточном режиме.

Для поливомоечных машин разработаны 16 маршрутов. В каждый входит от 3 до 5 улиц. Сейчас специалисты предприятия анализируют предварительные результаты по километражу и хронометражу.

- За короткое ночное время нужно выполнить те объемы, на которые раньше отводились сутки. Поэтому оперативно вносим изменения, корректируем графики, - сказал Алексей Римша.

В общей сложности на уборке города задействованы 10-12 поливомоек и 15 пылесосов в сутки. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки регулярно проводится ночная обработка улиц дезинфицирующими средствами.