Улицы Южно-Сахалинска дезинфицируют по ночам
Для удобства населения мойку южно-сахалинских улиц теперь проводят только с 22.00 до 03.00 ночи.
Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, к началу рабочего дня улицы успевают высохнуть, а отсутствие тихоходных поливальных машин больше облегчает утренний трафик. Днем полив производится только на грунтовых дорогах для борьбы с пылью.
Как рассказал директор завода строительных материалов им. Федотова Алексей Римша, в результате мойки грязь с середины проезжей части попадает к прилотковой зоне. Отсюда ее собирают дорожные пылесосы, которые по-прежнему задействованы в круглосуточном режиме.
Для поливомоечных машин разработаны 16 маршрутов. В каждый входит от 3 до 5 улиц. Сейчас специалисты предприятия анализируют предварительные результаты по километражу и хронометражу.
- За короткое ночное время нужно выполнить те объемы, на которые раньше отводились сутки. Поэтому оперативно вносим изменения, корректируем графики, - сказал Алексей Римша.
В общей сложности на уборке города задействованы 10-12 поливомоек и 15 пылесосов в сутки. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки регулярно проводится ночная обработка улиц дезинфицирующими средствами.
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