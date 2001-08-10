Общественный транспорт Южно-Сахалинска оснастили дозаторами с антисептиком

Дозаторы с антисептиком в целях профилактики коронавирусной инфекции установлены во всем городском общественном транспорте — 220 единиц, а также в автобусах, которые обслуживают субподрядчики. Эта работа была проведена по поручению мэра областного центра Сергея Надсадина.

- В своей работе мы используем спиртовой кожный антисептик с дезинфицирующим эффектом, который применяется в медицине. Он защищает руки человека до трех часов. За одну 8-часовую рабочую смену в одном автобусе используется порядка 500-600 мл данной жидкости. Ее добавляют в дозаторы два раза в день: утром и вечером. Ни один автобус не выходит на линию без наполненного дозатора. За этим тщательно следят механики по выпуску. Сегодня на предприятии существует запас антисептика — 300 литров. Этого хватит на 2-2,5 недели работы. Параллельно была закуплена еще одна партия спиртовой жидкости. Запасы будут постоянно пополняться, - рассказал исполняющий обязанности директора МУП «Транспортная компания» Александр Балонкин.

Как отметил водитель автобуса Виктор Целовальников, появление дозаторов не вызвало у пассажиров удивления, граждане спокойно заходят в автобус и обрабатывают руки.

Стоит отметить, что, по распоряжению мэра города, дозаторы с антисептиком останутся в общественном транспорте и после улучшения эпидемиологической обстановки.

Помимо данных мер, на транспортном объекте продолжается ежедневная дезинфекция всех автобусов. Мойка предприятия продолжает работать в усиленном режиме. После каждого рейса в обязательном порядке специальными средствами обрабатываются поручни, спинки кресел, окна, полы, входные зоны и другие элементы салона автобуса. Кроме того, на конечных остановках бригада — водитель и кондуктор — также моет салон имеющимися в наличии средствами.

Также администрация Южно-Сахалинска напоминает жителям и гостям города о действующем с 15 апреля масочном режиме в общественном транспорте. Подобная мера призвана обезопасить как пассажиров, так и водителей с кондукторами от угрозы заражения коронавирусной инфекцией. На случай экстренной ситуации у водителя имеется небольшой запас масок, однако горожане должны самостоятельно обеспечивать себя средствами защиты.

Администрация МУП «Транспортная компания» в очередной раз обращается к пассажирам с просьбой соблюдать установленные меры, не мусорить в салонах автобусов и уважительно относиться к труду водителей и кондукторов.