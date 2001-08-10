В Поронайске готовятся к празднованию Дня Победы с учетом самоизоляции

В Поронайске началась подготовка города к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня на улицах города начали появляться праздничные растяжки, баннеры, эмблемы. На фасадах зданий в центре города разместили «Стену памяти» - три баннера с именами поронайцев – участников Великой Отечественной войны. В этом году, помимо традиционных тематических плакатов, районный центр украсят арт-объектами, светодиодными и флаговыми консолями, рассказали в администрации района.

К предстоящим праздникам улицы города в порядок приводят коммунальные службы. В течение недели работники управляющих компаний и муниципальных учреждений выйдут на уборку закрепленных территорий. Воинские захоронения и памятные места благоустраиваются силами волонтеров.

Как и в других районах Сахалинской области, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Поронайском городском округе отменили массовые мероприятия. Концерты, конкурсы, акции, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в формате онлайн на сайтах учреждений культуры. В течение дня 9 мая посредством громкоговорителей и светодиодного экрана, установленного на городской площади, будут транслироваться песни военных лет. Ветеранов, проживающих в районе, на дому поздравит мэр Александр Радомский, который также вместе с волонтерами посетит памятные места. К памятникам и мемориалам будут возложены венки и цветы.