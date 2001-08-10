Более 200 сахалинских ветеранов получают продуктовые наборы в период пандемии. Акция, которую организовали региональное министерство социальной защиты и бизнес, призвана оказать поддержку одиноко проживающим ветеранам в областном центре. Корзины с продуктами предоставляются бесплатно два раза в месяц, сообщили в правительстве области.

В наборы входят мясная и молочная продукция, товары первой необходимости.

– Учитывая, что люди старшего поколения находятся в группе риска, мы тщательно соблюдаем все меры предосторожности. В том числе, осуществляется бесконтактная доставка. По договоренности с ветеранами пакет с продуктами оставляют у двери квартиры либо передают через соседей, – рассказала начальник отдела развития мер социальной поддержки областного минсоцзащиты Виктория Автухова.

Представители бизнес-сообщества также вносят свой весомый вклад в заботу о людях старшего поколения. На сегодняшний день 85 хозяйствующих субъектов Сахалинской области помогают жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Приобретаются термобоксы, термосумки, чтобы доставлять свежую продукцию людям, находящимся на самоизоляции.

– На эти цели наша компания выделила около 2 миллионов рублей, – рассказала представитель торгового предприятия Ольга Дегтярева. – В это непростое время очень важно оказывать поддержку тем, кто в этом по-настоящему нуждается.

Совместная работа бизнеса и власти будет продолжена. При министерстве социальной защиты сахалинской области работает горячая линия: 8-800-201-00-99. По этому номеру пожилые люди и другие жители области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью.