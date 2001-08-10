Фонд капремонта обязал подрядчиков привести в порядок подтопленные квартиры
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области обязал подрядчиков привести в порядок жилье, пострадавшее по их вине в результате подтопления.
Как рассказал исполняющий обязанности генерального директора регионального оператора Дмитрий Зайцев, он побывал в квартирах, от жильцов которых поступили жалобы на протечки, возникшие в ходе комплексного капремонта.
«Во время контрольного визита к жильцам верхних этажей домов по адресам: ул. Комсомольская, 245а, 251б и 296а, жалобы людей подтвердились. Ремонтом здесь занимается компания «Лоддес». С целью обследования объемов ущерба создана специальная комиссия, члены которой провели фотофиксацию, который нанесен владельцам квартир», - отметил Д. Зайцев.
По словам руководителя регионального оператора, подрядчик пренебрег информацией регионального главка МЧС России, которую Фонд перенаправляет строительным компаниям перед надвигающимся на остров циклоном. В таких случаях подрядчик должен принять соответствующие меры, и они должны предотвратить возможный ущерб жильцам в условиях непогоды.
«ООО «Лоддес», например, должным образом не закрыла перекрытия при проведении ремонта кровли во время дождя, и таким образом вода попала и в квартиру, и в часть подъездов. Как только люди известили нас о плачевной ситуации, наш специалист сразу выехал по данному адресу и зафиксировал нарушения», - поделился глава регоператора.
Д. Зайцев заверил, что все пострадавшие квартиры подрядчик приведет в порядок за свой счет. При этом Фонд капитального ремонта МКД Сахалинской области не примет работы на объекте, пока все замечания, претензии не будут устранены, а нанесенный жильцам ущерб не будет ликвидирован.
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