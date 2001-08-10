До официального начала сезона охоты сотрудники минэкологии и лесничеств усилили рейды
До официального начала сезона охоты сотрудники минэкологии и лесничеств усилили рейды. Они проходят регулярно во всех районах Сахалинской области. Госинспекторы следят за тем, чтобы нетерпеливые охотники раньше срока не начинали сезон.
– Рейды мы проводим круглый год, – рассказал сотрудник министерства экологии Сахалинской области Илья Кушнерук, – традиционно за две недели до начала сезона эта работа усиливается. В этом году минэкологии заручилось поддержкой Росгвардии и полиции. Кроме того, рейды проводят по рекам на моторных лодках, а также для фиксации правонарушений используются беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры).
Применение видеосъемки как доказательства в суде – не новая практика для госинспекторов. А квадрокоптеры, наряду с фотоловушками, внедрены в надзорную деятельность ведомства пару лет назад.
За нарушение сроков охоты и охоту запрещенными способами предусмотрено лишение права охоты, изъятие оружия и аннулирование охотничьего билета. Предусмотрены штрафы от 500 рублей до 4 тысяч рублей за первое нарушение и штраф от 4 тысяч рублей до 5 тысяч рублей – за повторное. За нарушение правил охоты с причинением крупного ущерба животному миру предусмотрена уголовная ответственность (штраф от 200 тысяч рублей, арест либо исправительные работы). Также составом уголовного преступления будет являться добыча «краснокнижных» видов.
Охотиться на пернатую дичь в весенний период можно исключительно на гусей с нормой добычи 2 особи в день на одного человека, селезней уток и самцов вальдшнепа с нормой добычи 5 особей в день.
Напомним, сезон охоты в этом году оказался под угрозой срыва. Тем не менее островным властям удалось организовать выдачу разрешений без очередей и скоплений граждан и сохранить для сахалинцев и курильчан возможность заняться любимым промыслом. Также охотников просят соблюдать дополнительные меры безопасности.
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