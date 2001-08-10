Одиннадцатиклассникам некоторых районов Сахалинской области могут разрешить перейти на очную форму обучения
Одиннадцатиклассникам некоторых районов Сахалинской области могут разрешить перейти на очную форму обучения. Проработка этого вопроса включена в план первоочередных действий в условиях коронавируса. В случае, если эпидемиологическая ситуация в островном регионе останется стабильной, ученики сядут за школьные парты с 12 мая. Первыми могут вернуться к обычному режиму работы образовательные учреждения, которые находятся в муниципалитетах с нулевым уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом в ходе сегодняшнего прямого эфира рассказал губернатор Валерий Лимаренко.
– Сейчас всё зависит от ситуации, которая будет складываться на островах в ближайшие дни. Пока она довольно спокойная. Стоит отметить, что в нашем регионе ряд муниципалитетов пандемия обошла стороной. С них и можно начать переводить школьников на очное обучение. Пусть ребята готовятся к ЕГЭ. К тому же, все одиннадцатиклассники вместе с родителями и педагогами прошли тестирование на COVID-19. В этом плане мы за них спокойны, – рассказал глава региона.
Чтобы не допустить распространения коронавируса, в школах островного региона планируют усилить меры безопасности. Так, в классах одновременно смогут находиться до 15 человек. Учеников и педагогов обязуют носить медицинские маски. Кроме того, дезинфекция и проветривание помещений будет производится чаще, а перемены станут длиннее.
Кроме того, 6,7 и 8 мая для школьников будут учебными, сообщили в правительстве области. Занятия пройдут в дистанционном формате. Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп.
Также к открытию подготавливают магазины промышленных товаров и организации, которые оказывают бытовые услуги. До конца мая на островах планируется возобновить работу всех предприятий.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:34 Сегодня Одиннадцатиклассникам некоторых районов Сахалинской области могут разрешить перейти на очную форму обучения
11:32 Сегодня Возврат авиабилетов обсудили на прямой линии с губернатором Сахалинской области
- 10:42 Сегодня Сахалинский минздрав сообщил график работы медучреждений с 1 по 11 мая
10:12 Сегодня Сахалинские предприниматели в мае могут вывезти мусор бесплатно
- 15:02 23 Апреля Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине
10:42 24 Апреля Власти Сахалинской области не планируют вводить электронные пропуска
17:12 23 Апреля Сахалинская область на борьбу с коронавирусом получит из федерального бюджета 272,5 миллиона рублей
15:02 24 Апреля Ноутбуки для дистанционного обучения передали учащимся трех южно-сахалинских школ
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
16:42 3 Апреля Нарушителей карантинного режима на Сахалине выявляют с помощью камер
17:12 2 Апреля В ближайшие дни на Сахалин доставят миллион медицинских масок
Выбор редакции
- 15:02 23 Апреля Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине
- 15:32 21 Апреля Переболевшая коронавирусом сахалинка дала интервью
- 11:32 16 Апреля На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19
- 11:32 14 Апреля Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?