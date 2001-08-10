Одиннадцатиклассникам некоторых районов Сахалинской области могут разрешить перейти на очную форму обучения. Проработка этого вопроса включена в план первоочередных действий в условиях коронавируса. В случае, если эпидемиологическая ситуация в островном регионе останется стабильной, ученики сядут за школьные парты с 12 мая. Первыми могут вернуться к обычному режиму работы образовательные учреждения, которые находятся в муниципалитетах с нулевым уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом в ходе сегодняшнего прямого эфира рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

– Сейчас всё зависит от ситуации, которая будет складываться на островах в ближайшие дни. Пока она довольно спокойная. Стоит отметить, что в нашем регионе ряд муниципалитетов пандемия обошла стороной. С них и можно начать переводить школьников на очное обучение. Пусть ребята готовятся к ЕГЭ. К тому же, все одиннадцатиклассники вместе с родителями и педагогами прошли тестирование на COVID-19. В этом плане мы за них спокойны, – рассказал глава региона.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, в школах островного региона планируют усилить меры безопасности. Так, в классах одновременно смогут находиться до 15 человек. Учеников и педагогов обязуют носить медицинские маски. Кроме того, дезинфекция и проветривание помещений будет производится чаще, а перемены станут длиннее.

Кроме того, 6,7 и 8 мая для школьников будут учебными, сообщили в правительстве области. Занятия пройдут в дистанционном формате. Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп.

Также к открытию подготавливают магазины промышленных товаров и организации, которые оказывают бытовые услуги. До конца мая на островах планируется возобновить работу всех предприятий.