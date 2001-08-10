Сахалинские предприниматели в мае могут вывезти мусор бесплатно. Для этого необходимо заключить договор с региональным оператором по обращению с отходами. Такая информация прозвучала на прямой линии губернатора в социальных сетях.

На Сахалине и Курилах готовятся к майской «генеральной уборке». Физические и юридические лица сейчас активно заключают договоры и вывозят отходы за счет областного бюджета, в июне за это придется платить уже самим. Тем не менее, только в Южно-Сахалинске на сегодняшний день выявили около 500 предприятий, которые не заявили, сколько мусора и куда они вывозят. Им могут грозить крупные денежные штрафы.

– Мы готовимся постепенно снимать противоэпидемические ограничения и открывать предприятия. Обязательным условием перед возобновлением работы станет наличие договора с регоператором. Хотим усилить меры ответственности для тех, кто загрязняет островную природу, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Мы вышли с законодательной инициативой к депутатам, в течение двух месяцев предстоит разработать новый порядок обращения с отходами.

Еще одно направление программы «Чистые острова» – это ликвидация несанкционированных свалок. Их число каждый день растет. В начале года было зафиксировано 123 свалки, сейчас – больше 300. К борьбе за чистоту Сахалина и Курил активно подключились жители региона.

Во время прямого эфира Ольга Медведь рассказала, что воспользовалась сервисом Сахалин.онлайн.

– Из моих окон на кухне видно заброшенный гараж, где жильцы устроили свалку. Как только снег сошел, этот пейзаж испортил весь вид. Я написала на портал в начале апреля. Уже недели через три я вернулась домой и увидела, как мусор вывозят, – поделилась южносахалинка.

Информация с портала Сахаин.онлайн помогает формировать интерактивную карту несанкционированных свалок на островах. На ней отображается статус: убрана или в работе. Добавить стихийный полигон на карту можно также по единому номеру 112.

– Есть две задачи – убрать свалку и не допустить ее появления вновь. Для этого используются все средства – рейды с помощью беспилотной техники, в муниципалитетах проводят инвентаризацию всех свалок, – отметила Наталия Куприна, министр ЖКХ Сахалинской области.

В островном регионе сегодня разрабатывается также порядок обращения со строительным мусором и утилизации резиновых шин. Для отходов строительства рассматривают несколько земельных участков на юге и на севере областного центра. Предприниматели проявляют интерес ко вторичной переработке шин. Пока этот процесс не запущен, во время майской уборки резину складируют на единой площадке.

На территории Сахалинской области сегодня 33 полигона. К 2023 году планируется запустить «Известковый», где будет также станция сортировки мусора.