Сахалинский минздрав сообщил график работы медучреждений с 1 по 11 мая

В предстоящие выходные медицинские учреждения будут работать по следующему графику:

1, 3, 9 и 11 мая - в поликлиниках и поликлинических подразделениях ЦРБ, в том числе в стоматологических отделениях, работают кабинеты неотложной помощи; стационары, службы экстренной помощи и травмпункты работают в штатном режиме;

2 мая – городская поликлиника №4 г. Южно-Сахалинска работает по графику учреждения: организованы прием участковых терапевтов, узких специалистов, работа кабинетов неотложной помощи, дополнительного лекарственного обеспечения, выписки листков нетрудоспособности, а также процедурного и перевязочного кабинетов.

В поликлиниках области по графику учреждения работают дежурные участковые врачи – терапевты и педиатры; в стоматологических отделениях работают кабинеты неотложной помощи; стационары, службы экстренной помощи и травмпункты работают в штатном режиме;

4 мая – городская поликлиника №2 г. Южно-Сахалинска работает по графику учреждения: организованы прием участковых терапевтов, узких специалистов, работа кабинетов неотложной помощи, дополнительного лекарственного обеспечения, выписки листков нетрудоспособности, а также процедурного и перевязочного кабинетов.

В поликлиниках области по графику учреждения работают дежурные участковые врачи – терапевты и педиатры; в стоматологических отделениях работают кабинеты неотложной помощи; стационары, службы экстренной помощи и травмпункты работают в штатном режиме;

5 мая – городская поликлиника №6 г. Южно-Сахалинска работает по графику учреждения: организованы прием участковых терапевтов, узких специалистов, работа кабинетов неотложной помощи, дополнительного лекарственного обеспечения, выписки листков нетрудоспособности, а также процедурного и перевязочного кабинетов.

В поликлиниках области по графику учреждения работают дежурные участковые врачи – терапевты и педиатры; в стоматологических отделениях работают кабинеты неотложной помощи; стационары, службы экстренной помощи и травмпункты работают в штатном режиме;

6, 7, 8 мая - государственные учреждения здравоохранения работают в обычном режиме;

10 мая – городская поликлиника №1 г. Южно-Сахалинска работает по графику учреждения: организованы прием участковых терапевтов, узких специалистов, работа кабинетов неотложной помощи, дополнительного лекарственного обеспечения, выписки листков нетрудоспособности, а также процедурного и перевязочного кабинетов.

В поликлиниках области по графику учреждения работают дежурные участковые врачи – терапевты и педиатры; в стоматологических отделениях работают кабинеты неотложной помощи; стационары, службы экстренной помощи и травмпункты работают в штатном режиме.