Возврат авиабилетов обсудили на прямой линии с губернатором Сахалинской области
Сахалинские власти обратились в Минтранс России по поводу возврата средств за авиабилеты. Подготовлен проект федерального закона, где учитываются особенности возвращения проездной платы в период пандемии коронавируса. Об этом стало известно в ходе прямой линии губернатора в социальных сетях.
По поручению Валерия Лимаренко министерство транспорта и дорожного хозяйства островного региона проработало вопрос с авиакомпаниями, которые совершают полеты на Сахалин и Курилы. Все перевозчики принимают заявления на возврат денег за авиабилеты. Подавать их следует по месту приобретения – в представительствах компаний или в агентствах.
– Надо понимать, что поток таких заявлений велик, поэтому сроки рассмотрения затягиваются. Но в течение 30 дней авиакомпания должна ответить. Все заявления рассматриваются в индивидуальном порядке, – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.
«Аэрофлот» предлагает перенести полет на любую другую дату до конца 2020 года. S7 может либо перенести дату, либо предоставить ваучер на покупку билета до конца 2021 года. Предложение «Авроры» – использовать приобретенный билет в качестве ваучера, в том числе и для родственников.
При добровольном возврате билетов, если рейс по маршруту все же был выполнен, возможно возмещение стоимости с удержанием средств. Исключение составляют международные рейсы, которые отменили на государственном уровне.
В авиакомпаниях сегодня работают горячие линии.
«Аэрофлот»: 8 (800) 444-55-55
«Аврора»: 8 (4242) 46-22-88; 46-22-89
S7 Airlines: 8 (800) 7000-707
«Якутия»: 8 (800) 700-21-90
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