В Сахалинской области в 2020 году на 57 километров увеличится протяженность асфальтированных дорог
В Сахалинской области в 2020 году на 57 километров увеличится протяженность асфальтированных дорог. Вопросы капитального и текущего ремонта, а также реконструкции региональных и муниципальных дорог обсудили во время прямой линии, которую провел губернатор Валерий Лимаренко.
– В прошлом году мы вдвое увеличили дорожный фонд. Сконцентрировали все усилия на муниципальных дорогах. Разработали проекты и отыграли конкурсы. Многое успели сделать, но еще очень многое предстоит. Сейчас в районах разворачивают мощности и приступают к работе, – отметил Валерий Лимаренко.
Большие объемы работ проведут на трассе Южно-Сахалинск – Оха. Асфальт впервые появится севернее села Онор в Смирныховском районе, между селами Палево и Зональное, а также Воскресеновкой и Славы в Тымовском районе, от станции Ныш до Ноглик, на 10-километровом участке трассы в Охинском районе.
По словам заместителя председателя регионального правительства Сергея Олонцева, вопрос по передаче главной транспортной артерии в федеральную собственность должен решиться в этом году. Это позволит в будущем перенаправлять областные средства на другие участки дорожного строительства.
Так, в 2020 году планируют приступить к масштабным работам по строительству асфальтобетонных дорог на западном побережье Сахалина.
– На дороге Невельск - аэропорт Шахтерск, асфальт появится на участке длиной 11,5 километра. Капитально отремонтируем 2 моста. Сейчас ищем компанию, которая готова работать на участке на условиях государственно-частного партнерства, чтобы реализовать программу в максимально короткие сроки и сделать западное побережье столь же доступным как восточное, – рассказал Сергей Олонцев.
Приступить планируют и к асфальтированию дороги Арсентьевка - Ильинское, которая соединяет западную и восточную транспортные артерии. На первом этапе твердое покрытие уложат на семикилометровом участке. Все работы намерены завершить до 2023 года.
Среди масштабных задач этого года: завершение строительства дороги на улице Фархутдинова от Мира до Ленина в Южно-Сахалинске, асфальтирование участков между селами Елочки и Дальнее, дороги на Синегорск, строительство пешеходной зоны вдоль морского берега между Курильском и селом Китовое, протяженностью 2,7 километра.
В ходе прямой линии глава региона зачитал ряд вопросов островитян, касающихся конкретных участков дорог. Всю информацию о строительстве и ремонте в ближайшее время планируют разместить в сервисе Яндекс-карты в открытом доступе.
Всего в этом году в регионе асфальт впервые появится на дорогах общей протяженностью 57,5 км, еще около 28 километров капитально отремонтируют. Обновленный вид приобретут и 114 километров дорог муниципального значения. На реализацию планов предусмотрено более 16 миллиардов рублей.
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