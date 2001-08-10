В Сахалинской области планируют за год расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного жилья
Вопросы по переселению из ветхого и аварийного жилья наиболее часто задают сахалинцы и курильчане в официальных аккаунтах губернатора и правительства области в социальных сетях. Чаще всего обращения поступают от жителей Охи.
В прямом эфире от имени северян к главе региона обратилась Анастасия Хасанова. Женщина в течение 30 последних лет живет в аварийном доме и скептически относится к возможностям выполнения районными властями программы по переселению.
– Строительство в городе идет очень медленно, а программа рассчитана на 5 лет, – объяснила свои опасения Анастасия Хасанова.
Министр строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко рассказала, что в Охинском районе при расселении граждан используют четыре механизма – капитальный ремонт квартиры, строительство нового жилья, покупка на вторичном рынке, предоставление выкупной стоимости собственникам, которые имеют еще одно жилье.
– Всего в области в этом году в планах расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Из них 7 тысяч – в Охинском районе. Сегодня там уже развернуто строительство 10 тысяч квадратных метров жилья, – отметила министр. – На вторичном рынке на средства областного бюджета в этом году планируем приобрести около 25 квартир для жителей.
Валерий Лимаренко заметил, что при существующих значительных объемах аварийного жилья в районе охинским властям надо активнее реализовывать программу.
– Часть жилья для переселения северян будем строить на юге. Это Анива, Корсаков, пригород Южно-Сахалинска. Делается это для старшего поколения, чтобы пожилые люди были ближе к детям, больницам, санаториям. Для тех, кто работает на севере, будем строить в Охе, – сказал Валерий Лимаренко.
В рамках прямой линии губернатор ответил и на вопросы, поступившие из других районов области.
Так, в селе Таранай Анивского района сдача и расселение 6 двухквартирных домов произойдет в третьем квартале этого года. Новостройку в Тымовском введут в декабре, тогда же ключи от квартир получат и жители нового дома в Санаторном. В селе Вал Ногликского района программу переселения из аварийного жилья планируется завершить в декабре 2022 года.
Валерий Лимаренко напомнил, что в этом году поставлена задача ввести по области 430 тысяч квадратных метров жилья. Пока строители идут с опережением плана.
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