За пять лет на Сахалине и Курилах должны полностью решить проблему некачественной питьевой воды. В островном регионе намерены заменить 140 километров сетей водоснабжения, построить новые и реконструировать действующие очистные сооружения. На эти цели из областного и федерального бюджетов направят 420 миллионов рублей. Такая информация прозвучала в ходе прямой линии с губернатором Валерием Лимаренко.

– 85 процентов от всего объема питьевой воды в водопроводе Сахалинской области соответствуют всем необходимым нормам. Остальные 15 процентов вызывают у жителей нарекания, особенно – в весенний период. Конечно, такого быть не должно. Это вопрос здоровья и комфорта людей. Будем всеми силами решать эту проблему, – рассказал Валерий Лимаренко.

В рамках программы «Чистая вода» в регионе реализуют 6 масштабных проектов. Так, в селе Славы Тымовского района строят водопроводную сеть. Сразу на нескольких объектах идут работы в Холмском районе – на реке Малка возводят, а в селе Чехов реконструируют очистные сооружения. Строительство повысительной насосной станции в Поронайске позволит ввести в эксплуатацию станцию обезжелезивания, а в Охе модернизируют станцию очистки воды.

В прошлом году к реконструкции водозабора приступили в планировочном районе островной столицы Луговое. Здесь в течение двух лет заменят все 10 фильтров. Это значительно улучшит качество воды в Южно-Сахалинске.

Кроме того, дополнительно по этой программе предусмотрено еще 9 мероприятий, связанных с реконструкцией и строительством станций биологической очистки воды на водозаборах.

В ходе прямой линии были озвучены проблемные вопросы от жителей, касающиеся качества питьевой воды. Их решение взяла на контроль областной министр ЖКХ Наталия Куприна.