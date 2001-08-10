Сахалинское ипотечное агентство предоставило кредитные каникулы двум заявителям. Просьбы отсрочить выплаты поступили от сахалинцев, у которых доход уменьшился в связи с пандемией коронавируса. Данная информация прозвучала сегодня в ходе прямой линии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

– Обращения от людей об отсрочке платежа из-за ситуации, связанной с режимом самоизоляции, поступают в агентство. Есть два положительных решения, когда мы предоставили кредитные каникулы. Выплаты перенеслись на окончание срока основного долга. Хочу отметить, что жители подходят очень взвешенно и ответственно к выплате ипотечных займов и кредитов. Ни просрочек, ни злоупотреблений со стороны сахалинцев нет. Мы мониторим эту ситуацию, — доложил губернатору директор Сахалинского ипотечного агентства Алексей Мунгалов.

Напомним, Президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах. Под его действие попадают граждане и предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от пандемии коронавируса. Согласно закону, каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев тем заемщикам, чьи доходы за предшествующий месяц снизились на 30 процентов и более по сравнению со средним месячным доходом предыдущего года.