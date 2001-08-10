Соцработники, врачи скорой помощи и волонтеры в регионах получат миллион медицинских масок. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак во время онлайн-совещания в рамках работы Федерального ситуационного центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

«Благодаря совместной работе с региональными властями многие предприятия перепрофилировали свои производства и стали буквально с колес шить медицинские маски и защитные костюмы для медиков. Это позволило не просто сохранить рабочие места, это очень нужная и своевременная помощь», — сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что таких примеров в стране очень много. В Ростовской области, в частности, одна из компаний налаживает производство защитных медицинских костюмов из высокотехнологичной ткани собственной разработки. В Башкортостане предприниматели из Уфы перепрофилировали свою свадебную мастерскую и начали шить маски. Их передают в том числе добровольцам, которые работают в волонтерских центрах партии.

При этом, как отметил Турчак, проблемы с обеспечением медиков, соцработников и волонтеров средствами индивидуальной защиты остаются. Он напомнил, что Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты на борьбу с коронавирусом. Собранные средства пойдут в частности на закупку масок и медицинских костюмов для врачей, а также на приобретение компьютеров для школьников из нуждающихся семей.

К работе волонтерского движения «Единая Россия» привлекает крупный социально ответственный бизнес. Среди партнеров партии - компания Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер страны.

«Здоровье и безопасность волонтеров для нас на первом месте. Волонтеры, непосредственно контактирующие с населением, полностью обеспечены масками, перчатками. На первых порах, когда в регионе еще был дефицит средств защиты, наши волонтеры-партийцы шили маски и раздавали пенсионерам, людям, находящимся на самоизоляции. Поступление масок актуально, ведь работа волонтеров продолжается», - сказала руководитель Регионального исполкома партии «Единая Россия» Татьяна Запольских.