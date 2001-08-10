В Сахалинской области началась подготовка к следующему отопительному сезону. Эта тема обсуждалась на заседании профильного штаба под руководством заместителя председателя регионального правительства Владимира Сидоренко.

Во всех районах области отопительный сезон завершится, когда среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов по Цельсию и продержится в течение пяти суток подряд.

Несмотря на то, что нынешний сезон еще не закончен, в муниципальных образованиях уже начали готовиться к следующему. Губернатор Валерий Лимаренко утвердил план мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. В районах завершаются конкурсные процедуры. Уже заключено 174 муниципальных контракта из 206 запланированных.

– Для качественной подготовки объектов ЖКХ к следующему отопительному периоду прошу глав муниципальных образований особое внимание уделить срокам исполнения ремонтных программ. Необходимо своевременно выполнить мероприятия по получению паспортов готовности, сформировать нормативный запас топлива, – отметил Владимир Сидоренко.

Отметим, что нынешний отопительный период на Сахалине и Курилах проходит в штатном режиме. Как рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна, на сегодняшний день на складах ресурсоснабжающих предприятий находится 41,6 тысячи тонн угля и 3,2 тысячи тонн жидкого топлива – этого достаточно на 40 и на 130 суток, соответственно.

В этом зимнем сезоне оперативно, меньше чем за 9 часов, были локализованы аварийные ситуации на сетях тепло- и водоснабжения в Холмском, Поронайском, Долинском районе. Также была устранена авария в Охе.