Стартует голосование за инициативы сахалинцев и курильчан по преображению своих населенных пунктов
С 1 по 20 мая на портале инициативного бюджетирования: https://pib.sakhminfin.ru/vote – все желающие могут поддержать понравившийся проект. Инициативы, набравшие наибольшее число голосов, получат из областного бюджета до 100 миллионов рублей и будут реализованы в течение двух лет.
На общеобластное голосование в рамках программы «Развитие территорий» вышли 28 проектных предложений от жителей 16 муниципальных образований. Поддержать можно будет две инициативы от разных районов.
Голосование пройдет в онлайн-режиме. Для этого нужно пройти авторизацию через Госуслуги. Это можно сделать, не покидая портал инициативного бюджетирования. Там же размещена подробная инструкция по голосованию и информация по проектам.
Сахалинцы и курильчане в этом году предлагают построить спортивные объекты: спорткомплекс с экстрим-зоной в Южно-Сахалинске, лыжероллерную трассу в Троицком Анивского района, батутный парк со скалодромом в Макарове. Среди проектов немало и «культурных» – патриотический парк Застава» в Ногликах и центр творчества в селе Вал, парк Победы с памятным огнем в Южно-Курильске и дом культуры в Головнино. Также сахалинцы хотят привести в порядок свои города и села – обустроить набережные в Озерском Корсаковского района и на реке Лютога в Аниве, реконструировать территорию рынка в центре Углегорска, сделать дороги в селе Черемшанка Томаринского района. Среди инициатив есть и предложения по модернизации объектов ЖКХ – глубинная водонасосная станция в селе Тихменево Поронайского городского округа, очистные сооружения в селе Хоэ – Александровск-Сахалинского.
Напомним, что общий бюджет «Развития территорий», который распределят между собой победители, – почти 1 миллиард рублей. Это самая большая сумма среди всех регионов России, запустивших у себя аналогичные проекты. Финансирование программы инициативного бюджетирования в островном регионе было увеличено по поручению губернатора Валерия Лимаренко.
В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин также подчеркнул, что нужно повышать роль местных инициатив. Президент обозначил необходимость учета мнения людей, их активного вовлечения в принятие государственных решений и дальнейшее их исполнение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:34 Сегодня Одиннадцатиклассникам некоторых районов Сахалинской области могут разрешить перейти на очную форму обучения
11:32 Сегодня Возврат авиабилетов обсудили на прямой линии с губернатором Сахалинской области
- 10:42 Сегодня Сахалинский минздрав сообщил график работы медучреждений с 1 по 11 мая
10:12 Сегодня Сахалинские предприниматели в мае могут вывезти мусор бесплатно
- 15:02 23 Апреля Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине
10:42 24 Апреля Власти Сахалинской области не планируют вводить электронные пропуска
17:12 23 Апреля Сахалинская область на борьбу с коронавирусом получит из федерального бюджета 272,5 миллиона рублей
15:02 24 Апреля Ноутбуки для дистанционного обучения передали учащимся трех южно-сахалинских школ
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
16:42 3 Апреля Нарушителей карантинного режима на Сахалине выявляют с помощью камер
17:12 2 Апреля В ближайшие дни на Сахалин доставят миллион медицинских масок
Выбор редакции
- 15:02 23 Апреля Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине
- 15:32 21 Апреля Переболевшая коронавирусом сахалинка дала интервью
- 11:32 16 Апреля На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19
- 11:32 14 Апреля Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?