Стартует голосование за инициативы сахалинцев и курильчан по преображению своих населенных пунктов

С 1 по 20 мая на портале инициативного бюджетирования: https://pib.sakhminfin.ru/vote – все желающие могут поддержать понравившийся проект. Инициативы, набравшие наибольшее число голосов, получат из областного бюджета до 100 миллионов рублей и будут реализованы в течение двух лет.

На общеобластное голосование в рамках программы «Развитие территорий» вышли 28 проектных предложений от жителей 16 муниципальных образований. Поддержать можно будет две инициативы от разных районов.

Голосование пройдет в онлайн-режиме. Для этого нужно пройти авторизацию через Госуслуги. Это можно сделать, не покидая портал инициативного бюджетирования. Там же размещена подробная инструкция по голосованию и информация по проектам.

Сахалинцы и курильчане в этом году предлагают построить спортивные объекты: спорткомплекс с экстрим-зоной в Южно-Сахалинске, лыжероллерную трассу в Троицком Анивского района, батутный парк со скалодромом в Макарове. Среди проектов немало и «культурных» – патриотический парк Застава» в Ногликах и центр творчества в селе Вал, парк Победы с памятным огнем в Южно-Курильске и дом культуры в Головнино. Также сахалинцы хотят привести в порядок свои города и села – обустроить набережные в Озерском Корсаковского района и на реке Лютога в Аниве, реконструировать территорию рынка в центре Углегорска, сделать дороги в селе Черемшанка Томаринского района. Среди инициатив есть и предложения по модернизации объектов ЖКХ – глубинная водонасосная станция в селе Тихменево Поронайского городского округа, очистные сооружения в селе Хоэ – Александровск-Сахалинского.

Напомним, что общий бюджет «Развития территорий», который распределят между собой победители, – почти 1 миллиард рублей. Это самая большая сумма среди всех регионов России, запустивших у себя аналогичные проекты. Финансирование программы инициативного бюджетирования в островном регионе было увеличено по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин также подчеркнул, что нужно повышать роль местных инициатив. Президент обозначил необходимость учета мнения людей, их активного вовлечения в принятие государственных решений и дальнейшее их исполнение.