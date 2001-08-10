Победительница конкурса «Умник-2019» переедет с Камчатки на Сахалин
Победительница конкурса «Умник-2019» переедет с Камчатки на Сахалин. В островной столице аспирантка Камчатского государственного технического университета Алена Шуваева будет заниматься научными проектами и образовательной деятельностью.
– Я бывала на острове 2 раза. Мне очень у вас понравилось. Оказалось, что Сахалин отрезан от материка только географически. Здесь по-настоящему кипит жизнь, много сил вкладывается в воспитание детей, развитие образования и науки, – подчеркнула Алена Шуваева. – Я была на открытии «Кванториума» – меня оно впечатлило! Также посещала различные музеи. Во время участия в конкурсе «Умник» мне предложили работу на острове, и я решила его принять. Переезжаю на Сахалин уже этой осенью.
В рамках первого регионального конкурса «Умник-2019» Алена Шуваева представила проект по созданию автономного источника бесперебойного питания станции электрохимической защиты трубопроводов. Разработка актуальна сразу для нескольких сфер – системы ЖКХ и нефтегазовой промышленности северных широт.
Идею высоко оценило федеральное жюри – эксперты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В качестве приза жительнице Камчатки достались полмиллиона рублей, которые помогут ей реализовать задумку. Кстати, уже известно, что идея ученого будет воплощена в жизнь на площадке бизнес-инкубатора Сахалинского фонда развития предпринимательства.
– Также мы планируем запустить еще один проект, который участвовал в конкурсе. Он тоже очень актуален для нашего региона. Речь идет о мелкосерийном производстве усовершенствованных автономных источников питания для объектов ЖКХ и резервных источников питания для автомобилей, – рассказал глава регионального экспертного совета конкурса, зампред областного правительства Вячеслав Аленьков. – Пройден шестимесячный конкурсный марафон, получен отличный результат и впереди нас ждет совместная работа, в которую мы приглашаем всех, кому интересны новаторские идеи и их реализация.
Отметим, конкурс «Умник» проходил на Сахалине впервые. Он был организован региональным представительством Фонда содействия инновациям при поддержке министерства цифрового развития и связи островного региона и СахГУ. Конкурс направлен на решение экономических проблем островного региона. Предпринимателям, ученым и разработчикам предлагалось создать проект по одному из направлений – цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.
Работы конкурсантов оценивали островные эксперты, представители бизнеса и власти, сообщили в правительстве области.
Участники инновационного состязания в перспективе смогут присоединиться к проектам более высокого уровня. Речь идет о федеральной программе «Старт» с более крупными суммами поддержки – до 10 миллионов рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:34 Сегодня Одиннадцатиклассникам некоторых районов Сахалинской области могут разрешить перейти на очную форму обучения
11:32 Сегодня Возврат авиабилетов обсудили на прямой линии с губернатором Сахалинской области
- 10:42 Сегодня Сахалинский минздрав сообщил график работы медучреждений с 1 по 11 мая
10:12 Сегодня Сахалинские предприниматели в мае могут вывезти мусор бесплатно
- 15:02 23 Апреля Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине
10:42 24 Апреля Власти Сахалинской области не планируют вводить электронные пропуска
17:12 23 Апреля Сахалинская область на борьбу с коронавирусом получит из федерального бюджета 272,5 миллиона рублей
15:02 24 Апреля Ноутбуки для дистанционного обучения передали учащимся трех южно-сахалинских школ
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
16:42 3 Апреля Нарушителей карантинного режима на Сахалине выявляют с помощью камер
17:12 2 Апреля В ближайшие дни на Сахалин доставят миллион медицинских масок
Выбор редакции
- 15:02 23 Апреля Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине
- 15:32 21 Апреля Переболевшая коронавирусом сахалинка дала интервью
- 11:32 16 Апреля На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19
- 11:32 14 Апреля Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?