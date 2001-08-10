Победительница конкурса «Умник-2019» переедет с Камчатки на Сахалин. В островной столице аспирантка Камчатского государственного технического университета Алена Шуваева будет заниматься научными проектами и образовательной деятельностью.

– Я бывала на острове 2 раза. Мне очень у вас понравилось. Оказалось, что Сахалин отрезан от материка только географически. Здесь по-настоящему кипит жизнь, много сил вкладывается в воспитание детей, развитие образования и науки, – подчеркнула Алена Шуваева. – Я была на открытии «Кванториума» – меня оно впечатлило! Также посещала различные музеи. Во время участия в конкурсе «Умник» мне предложили работу на острове, и я решила его принять. Переезжаю на Сахалин уже этой осенью.

В рамках первого регионального конкурса «Умник-2019» Алена Шуваева представила проект по созданию автономного источника бесперебойного питания станции электрохимической защиты трубопроводов. Разработка актуальна сразу для нескольких сфер – системы ЖКХ и нефтегазовой промышленности северных широт.

Идею высоко оценило федеральное жюри – эксперты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В качестве приза жительнице Камчатки достались полмиллиона рублей, которые помогут ей реализовать задумку. Кстати, уже известно, что идея ученого будет воплощена в жизнь на площадке бизнес-инкубатора Сахалинского фонда развития предпринимательства.

– Также мы планируем запустить еще один проект, который участвовал в конкурсе. Он тоже очень актуален для нашего региона. Речь идет о мелкосерийном производстве усовершенствованных автономных источников питания для объектов ЖКХ и резервных источников питания для автомобилей, – рассказал глава регионального экспертного совета конкурса, зампред областного правительства Вячеслав Аленьков. – Пройден шестимесячный конкурсный марафон, получен отличный результат и впереди нас ждет совместная работа, в которую мы приглашаем всех, кому интересны новаторские идеи и их реализация.

Отметим, конкурс «Умник» проходил на Сахалине впервые. Он был организован региональным представительством Фонда содействия инновациям при поддержке министерства цифрового развития и связи островного региона и СахГУ. Конкурс направлен на решение экономических проблем островного региона. Предпринимателям, ученым и разработчикам предлагалось создать проект по одному из направлений – цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

Работы конкурсантов оценивали островные эксперты, представители бизнеса и власти, сообщили в правительстве области.

Участники инновационного состязания в перспективе смогут присоединиться к проектам более высокого уровня. Речь идет о федеральной программе «Старт» с более крупными суммами поддержки – до 10 миллионов рублей.