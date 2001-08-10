На Шикотане построят амбулаторию

До конца года в селе Малокурильское Южно-Курильского района возведут новое медучреждение, где разместятся служба скорой помощи и кабинет врача общей практики. Финансируется проект в рамках Курильской программы, реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Амбулатория будет иметь одноэтажное здание общей площадью более 350 квадратных метров. Внутри расположатся прививочный, процедурный, смотровой и гинекологический кабинеты и другие помещения, необходимые для приёма пациентов всех возрастов. Медицинский пункт получит собственную дизельную электростанцию и три санузла, в том числе отдельный для детей. Прилегающую территорию обнесут забором и благоустроят.

– Сейчас мы решаем вопрос о преобразовании кабинета врача общей практики в полноценную врачебную амбулаторию. Функционал помещений, которые планируют построить, позволяет это сделать. Жители Малокурильского – около 2 тысяч человек – с нетерпением ждут окончания стройки, – сообщила главный врач Южно-Курильской ЦРБ Татьяна Золоедова.

Сейчас подведомственным учреждением министерства строительства Сахалинской области проводится конкурс по выбору подрядчика. На реализацию проекта планируется направить 93 миллиона рублей, сообщили в правительстве региона. Согласно техническому заданию, с момента заключения контракта до сдачи объекта в эксплуатацию отводится шесть месяцев.