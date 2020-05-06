Акцию «Поздравление ветерану» проведут В Южно-Сахалинске 9 мая

В Южно-Сахалинске 9 мая проведут акцию «Поздравление ветерану». В день празднования 75 годовщины Победы участников Великой Отечественной войны посетят руководители региона и города, представители силовых структур, общественники.

Сегодня в Южно-Сахалинске проживает 34 участника Великой Отечественной войны. Каждого из них поздравят лично, вручат подарки. У домов фронтовиков представители творческих коллективов исполнят знаменитую песню Давида Тухманова «День Победы».

– Мы готовим к этому дню ветеранов. Волонтеры помогут фронтовикам одеться и выйти на балкон, чтобы увидеть персональный творческий номер. Лежачих постараемся поближе к окнам поместить, – сообщила председатель совета ветеранов Сахалинской области Зинаида Гльоговер.

Кроме того, в трех дворах запланированы мини-парады. В каждом из них под марш пройдет по взводу военнослужащих 68 армейского корпуса.

Напомним, традиционные масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы, решением Президента Владимира Путина перенесены на более поздний срок в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.