Невельский район присоединился к Всероссийской акции «Сад памяти»

Акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Великой Победы, проходит на всей территории России с 18 марта. Ее организаторами выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы, при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».

6 мая на территории школы села Горнозаводск Невельского района в рамках акции «Сад памяти» было высажено 30 саженцев сакуры, яблони, груши. С учетом режима ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, акция проводилась в сокращенном режиме и с соблюдением всех необходимых мер. Так, все участники были снабжены масками и перчатками, деревья высаживались на расстоянии двух метров в группах из не более трех человек. В акции приняли участие учителя, учащиеся, «Волонтеры Победы», и мэр округа Алексей Шабельник, сообщили в администрации Невельска.

- Сегодня в Невельском районе проживают 30 ветеранов, поэтому каждое посаженное в рамках этой акции дерево пусть станет символом гордости за наших героев, выковавших великую Победу, - сказал мэр Алексей Шабельник. - Важно, чтобы и молодежь, и все мы никогда о ней не забывали!

По окончанию акции «Сад памяти», приятным сюрпризом для всех участников стало вручение шоколада с символикой Победы от волонтеров школы с. Горнозаводск.