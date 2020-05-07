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10:12, 07.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил
Улицу Авиационную в Южно-Сахалинске закроют для сквозного проезда
Улицу Авиационную в Южно-Сахалинске сеголня, 7 мая, закроют для сквозного проезда на время асфальтирования.
Как сообщают в администрации областного центра, ранее бригады МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» подготовили проезжую часть и пока позволяют погодные условия необходимо оперативно уложить асфальт. Сквозной проезд по улице будет закрыт с 8.00 до 18.00 (проезд откроют по мере завершения работ).
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и учитывать информацию при планировании маршрутов движения. Проезд к жилым домам будет возможен с ул. Ленина или пр. Мира.
Маршруты движения автобусов № 34, 18, 6 останутся без изменений. Проезд для них будет обеспечен с учетом графика движения.
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