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Проезд по ж/д переезду в Поронайском районе частично перекроют
10:12, 07.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Улицу Авиационную в Южно-Сахалинске закроют для сквозного проезда

Улицу Авиационную в Южно-Сахалинске закроют для сквозного проезда
Улицу Авиационную в Южно-Сахалинске сеголня, 7 мая, закроют для сквозного проезда на время асфальтирования.
 
Как сообщают в администрации областного центра, ранее бригады МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» подготовили проезжую часть и пока позволяют погодные условия необходимо оперативно уложить асфальт. Сквозной проезд по улице будет закрыт с 8.00 до 18.00 (проезд откроют по мере завершения работ).
 
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и учитывать информацию при планировании маршрутов движения. Проезд к жилым домам будет возможен с ул. Ленина или пр. Мира.
 
Маршруты движения автобусов № 34, 18, 6 останутся без изменений. Проезд для них будет обеспечен с учетом графика движения.

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