Улицу Авиационную в Южно-Сахалинске закроют для сквозного проезда

Улицу Авиационную в Южно-Сахалинске сеголня, 7 мая, закроют для сквозного проезда на время асфальтирования.

Как сообщают в администрации областного центра, ранее бригады МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» подготовили проезжую часть и пока позволяют погодные условия необходимо оперативно уложить асфальт. Сквозной проезд по улице будет закрыт с 8.00 до 18.00 (проезд откроют по мере завершения работ).

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям и учитывать информацию при планировании маршрутов движения. Проезд к жилым домам будет возможен с ул. Ленина или пр. Мира.

Маршруты движения автобусов № 34, 18, 6 останутся без изменений. Проезд для них будет обеспечен с учетом графика движения.