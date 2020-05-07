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10:42, 07.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил
Ограничения после карантина будут сниматься в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, связанные с распространением коронавируса, в три этапа. Об этом на совещании с президентом страны сообщила глава ведомства Анна Попова.
На каждом из них предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой.
На первом этапе россиянам разрешат занятия физкультурой и спортом в открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.
На втором этапе могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи. Открытие более крупных торговых объектов, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. Также на этом этапе могут начать работать образовательные организации.
При ослаблении ограничений должен учитываться уровень заболеваемости, число имеющихся коронавирусных коек и масштабы тестирования. Все эти показатели, по ее словам, оцениваются ретроспективно, за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом болезни, пишет "Интерфакс".
Попова подчеркнула, что необходимо сохранить позитивную тенденцию в ситуации с коронавирусом в предстоящую неделю.
При этом, Россия еще не вышла на плато заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава минздрава Мурашко. По количеству заболевших Россия приблизилась к Франции и Германии. За сутки в стране зарегистрировано более 10,5 тысяч заболевших.
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