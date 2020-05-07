Круглогодичный бассейн планируют построить в Южно-Сахалинске
Мэр Южно-Сахалинска посетил с инспекционной поездкой перекресток улиц Комсомольской и Детской. В настоящее время администрация разрабатывает проект благоустройства этой территории.
Как напоминают в пресс-службе мэрии, на территории парка, сопряженной с перекрестком, планируют возведение круглогодичного бассейна. Администрация Южно-Сахалинска приняла решение о создании единой зоны отдыха в этой части города, которая объединит прогулочную территорию вдоль набережной реки Рогатки.
— Это принципиально иной подход к созданию комфортного городского рекреационного пространства. Обязательно проект будем обсуждать с жителями и профессиональным сообществом Южно-Сахалинска. Рассчитываем, что к концу осени полноценный проект уже будет готов. Следующий шаг - мы объявим конкурс на строительство, предварительно обратившись в региональное правительство за финансированием, — рассказал мэр Сергей Надсадин.
Кроме того, во время поездки градоначальник вместе с представителями профильных структур мэрии также обсудили состояние улично-дорожной сети в этой части города. Ранее на прямую линию губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко поступил вопрос от пользователей соцсетей о продлении улицы Комсомольской на север. Глава областного центра отметил, что администрация нацелена на проектирование этой и прилегающих улиц именно с учетом планов и конкретных действий по развитию данной территории.
В этом году мэрия планирует получить техническое задание на проектирование, в следующем специалисты займутся проектированием продления улицы Комсомольской в северном направлении.
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