Администрация Южно-Сахалинска просит жителей вывезти некапитальные объекты
Южносахалинцев, у которых есть гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки, просят в добровольном порядке освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время.
Меры с последующей компенсацией понесенных затрат за счет владельцев объектов будут применять в отношении тех, кто самостоятельно не вывезет некапитальные объекты, расположенные в районе дома № 482-б по ул. Ленина, также по пер. Отдаленный вблизи многоквартирных домов № 1-в, 3-в, 5-в, 7-б, 9-б, 11-б.
"Под самовольно установленными временными объектами понимаются конструкции, не относящиеся к недвижимому имуществу, не?связанные с землей, размещенные на земельных участках, право пользования на которые утрачено их владельцами, не выделенных для этих целей и (или) без получения необходимых разрешительных документов в порядке, установленном действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.
Вывоз нестационарных объектов произведут на охраняемую площадку, расположенную на территории имущественного комплекса "Ласточка". В случае невозможности безопасной транспортировки их демонтируют и вывезут на полигон ТБО.
Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203).
Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6) и 300-677 (доб.2).
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