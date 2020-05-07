Баннеры с фотопортретами ветеранов установили на улицах Южно-Сахалинска
Баннеры с фотопортретами ветеранов установили в Южно-Сахалинске. Снимки для конструкций делали фотографы-волонтёры в рамках проекта "Запечатлённая память".
Баннеры с портретами установили сегодня, 6 мая, около перекрёстков Коммунистического проспекта и ул. Дзержинского, проспекта Победы и ул. Комсомольской, проспектов Победы и Мира, а также проспекта Мира и ул. Пуркаева.
Улицы города украсили портреты ветерана ВОВ: Вячеслава Гаврилова, Павла Вакарина, Василия Билыка, Василия Андреева, Декабрины Пушкаревой, Нины Бельтюковой, Лидии Пятницкой, Виктора Холоденко и Альберта Шубина.
Остальных ветеранов, проживающих в Южно-Сахалинске, фотографы посетят летом. Их портреты в рамках проекта появятся на уличных баннерах в сентябре, к 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили в центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска.
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