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12:32, 07.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Баннеры с фотопортретами ветеранов установили на улицах Южно-Сахалинска

Баннеры с фотопортретами ветеранов установили на улицах Южно-Сахалинска

Баннеры с фотопортретами ветеранов установили в Южно-Сахалинске. Снимки для конструкций делали фотографы-волонтёры в рамках проекта "Запечатлённая память".

Баннеры с портретами установили сегодня, 6 мая, около перекрёстков Коммунистического проспекта и ул. Дзержинского, проспекта Победы и ул. Комсомольской, проспектов Победы и Мира, а также проспекта Мира и ул. Пуркаева.  

Улицы города украсили портреты ветерана ВОВ: Вячеслава Гаврилова, Павла Вакарина, Василия Билыка, Василия Андреева, Декабрины Пушкаревой, Нины Бельтюковой, Лидии Пятницкой, Виктора Холоденко и Альберта Шубина.  

Остальных ветеранов, проживающих в Южно-Сахалинске, фотографы посетят летом. Их портреты в рамках проекта появятся на уличных баннерах в сентябре, к 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили в центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска.

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