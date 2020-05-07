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13:42, 07.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Поезда на Сахалине дезинфицируют для снижения эпидемиологической угрозы

Поезда на Сахалине дезинфицируют для снижения эпидемиологической угрозы

Пассажирские вагоны и здания железнодорожного вокзала обрабатывают для снижения эпидемиологической угрозы в Южно-Сахалинске. Дезинфекции подвергают все внутренние поверхности вагонов, включая сиденья, окна, поручни, багажные полки, тамбуры, двери и туалетные комнаты. Контактные места в вагонах обрабатывают антисептиками и в пути следования. 

В зале ожидания железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска не менее трех раз в сутки проводят влажную уборку. Каждые два часа обрабатывают дверные ручки, стойки билетных касс, торговые автоматы и банковские терминалы.

Как отметили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, полную дезинфекцию помещений вокзала производят один раз в месяц с привлечением спецорганизации. Рекомендуемую социальную дистанцию пассажирам помогает соблюдать нанесенная на полу разметка. В зале ожидания обеспечено информирование о профилактике коронавирусной инфекции. 

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